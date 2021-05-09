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Ekonomi Levent Börek’ten leziz ürünler
Ekonomi

Levent Börek’ten leziz ürünler

Levent Börek’in ürünleri beğeni topluyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 14:59:00 -
Levent Börek’ten leziz ürünler

Doyurucu olan bu ürünlere rağbet artıyor. Lezzetlerini dünyaya taşımak için gerekli her adımı atan Levent Börek tarafından şu açıklama yapıldı: “Levent Usta’nın kendine özgü tarifleri, uzadıkça uzayan lezzetiyle tüm Türkiye’ye ulaşmayı başardı. Levent Usta, önemli ürünler ortaya koydu. Babasından öğrendiği su böreğinin tarifini farklılaştırdı. Peynirli, pastırmalı, kıymalı, ıspanaklı, sucuklu, sosisli ve çikolatalı börekleri müşterileriyle buluşturdu. Her gün sıcak sıcak dışı çıtır çıtır içi bol malzemeli efsane lezzetler, alıcılarını bekliyor. Hikâyesi Adana’da başlayan Levent Börek, şimdilerde ününü tüm dünyaya taşıma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Efsane Levent Börek lezzeti; Alo Paket Hatları, Whatsapp Sipariş Hattı, Yemeksepeti ve Getir Yemek ile kapınıza kadar geliyor.”

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