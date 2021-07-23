Levent Aykul kimdir? Levent Aykul neden vefat etti?
Levent Aykul kimdir kaç yaşındaydı? Oyuncu Levent Aykul evinde ölü bulundu. Oyuncu Levent Aykul'un ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Levent Aykul kimdir? Levent Aykul hayatı
Pek çok dizide rol alan Levent Aykul evinde ölü bulundu. Sanatçının vefat sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Peki, Levent Aykul kim?
Levent Aykul kimdir? Levent Aykul neden vefat etti?
Levent Aykul 19 Aralık 1960'da İstanbul'da dünyaya geldi. Oyuncu; Sabit Kanca, 18'ler Takımı, Koğuş Akademisi gibi yapımlarda rol almıştır.