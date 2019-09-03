Levan Shengelia kimdir? Konyaspor'un yeni transferini yakından tanıyalım

Konyaspor'un yeni kanat oyuncusu olan Levan Shengelia'yı yeşil beyazlı ekibi yakından takip eden Konyaspor Socout Yeni Akit'e analiz etti.

Konyaspor'un yeni transferi Levan Shengelia kimdir ?

Konyaspor'un yeni transferi Levan, Son iki üç sezonunda göstermiş olduğu başarılı performansının ardından ilk kez Gürcistan Milli takımına çağrıldı.

Mevki olarak her iki kanatta da görev yapabilen futbolcu,daha çok sağ kanatta görev aldığında başarılı oluyor. Gürcistan doğumlu oyuncu, kısa bir Belçika ve Kore macerasının ardından ülkesinin yolunu tuttu. Özellikle oynadığı son sezon performansı ile Gürcistan ligine damga vurarak ligin en değerli oyuncusu konumuna geldi.

Gürcistan ligindeki performansı!

2018/2019 sezonunda ligde sadece 1 maç kaçıran oyuncu, takımının attığı gollere, 13 gol ve 10 asistlik bir performans göstererek, %37 oranında katkı yaptı. Takımı ile Avrupa Ligi elemelerinde boy gösterip tecrübe edindi.

Kariyerinde kırmızı kartı olmayan oyuncu saha içerisinde uyumlu bir tavır sergiliyor.

Genel sorumluluk alma anlayışı, ceza yayı civarından şut çekerek skor katkısı sağlamak üzerine kurulmuş.

Daha fazla sorumluluk almak isteyen bir yapısı olduğunu gözlemleyemedim.

En göze çarpan özellikleri; şut isabet oranının yüksek olması, geniş alanda çabuk hızlanabilmesi,bitiriciliğinin fena sayılmayacak seviyede olması diyebilirim.

Gürcistan ligi ile ilgili istatistik bulamadığımdan kendim çıkartmaya çalıştım. Paslarında %80 civarı bir ortalaması var artı sayısı oldukça düşük, takım oyununa yatkın,uyumlu,sakatlık eğilimi biraz da pozisyonların içerisine çok fazla girmemesinden ötürü düşük diyebilirim.

Bu özelliklerinin yanı sıra,orta yapma eğilimi çok fazla yok. Genelde ters kanatta oynama eğiliminden dolayı, şut tercih ediyor Genelde geniş alan kullanmaktan

yana olan oyuncu, kenarlarda çok fazla süre harcıyor, ayağına top bekliyor. Bu yüzden kilit pas denemeleri yok denecek kadar az.

Oyuncu sol kanatta başlasa dahi, sürekli kanat değişikliğine giderek sağ kanadı daha sık kullanıyor. Çok fazla hırslı olduğunu da gözlemleyemedim.

Kart sayıları ile de ilişkilendirebiliriz. Kaptan olmasına rağmen takımı ateşleyecek oyuncu beklentisine girmek doğru olmaz.

Kornerleri ya kullanıyor, ya da ceza yayında şut imkanı bekliyor. Rakip kullanırken de en uç oyuncu oluyor. Teknik becerisi üst düzey değil. Adam geçme becerisini genelde hızını kullanarak gerçekleştiriyor. Uzun top kullanımı yok denecek kadar az. Atağın yönünü değiştirebilen bir oyuncu değil hatta belki de sistem gereğidir.

''Hem Miya, hem de Shengelia Konyaspor'un öncelikli transferleri değil''

Yani oyun kuran değil,skor destekleyen bir kanat oyuncusu 23 yaşında genç bir oyuncu. Bildiğim kadarı ile de bedelsiz geldi. Bizi kulübe desteği olarak memnun etme ihtimali yüksek bir oyuncu.İlk 11'i zorlaması için üzerine sorumluluk alması gerektiği gibi,uyum sürecini de çabuk bir şekilde atlatması gerekir. Sonrasında skor kendinden gelir Daha önce de söylediğim gibi, hem Miya, hem de Shengelia Konyaspor'un öncelikli transferleri değil, kulübe zenginleştirecek genç oyuncu transferleri oldu. Bu gözle bakmakta fayda var. 2 oyuncudan 1 i tutarsa Konyaspor'umuz için kazanç olur. Son olarak ise Konyaspor'umuza hayırlı olsun.