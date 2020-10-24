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Ekonomi LetSign ile imzalama işlemleri kolaylaşacak
Ekonomi

LetSign ile imzalama işlemleri kolaylaşacak

E-Güven Genel Müdürü Can Orhun: - "LetSign, imza süreçlerinde yaşanan vakit kayıplarını ortadan kaldırıyor. Farklı formatlardaki dokümanların zaman damgası eklenerek hızlı şekilde e-imzalı dosyalar haline gelmesini, zamanın verimli kullanılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:57:45 -
LetSign ile imzalama işlemleri kolaylaşacak

İSTANBUL (AA) - E-Güven tarafından geliştirilen LetSign, artan e-imza kullanıcılarının farklı ihtiyaçlarına uygun özellikleriyle imzalama işlemlerinin kolayca gerçekleşmesini sağlıyor.

E-Güven açıklamasına göre, e-imzalı dosya oluşturma, oluşturulmuş elektronik imzayı doğrulama ve dokümanlara e-imza ile birlikte zaman damgası atabilme imkanı sunan LetSign, dosya formatından bağımsız imzalama özelliği ile yaygın olarak kullanılan Word, Excel veya PDF dosya formatlarında da kullanılabiliyor.

Platform, dosyanın üzerindeki e-imzanın geçerliliğini doğrulayarak e-imza ve zaman damgası bilgilerinin kullanıcıya gösterilmesini sağlıyor. LetSign, güvenli bilgi aktarımının yanında zaman ve maliyet tasarrufu da sunuyor. Ayrıca imzalanacak dosyalar için belirlenen imzacı sırasının takibinin de yapılması LetSign ile mümkün olabiliyor.

Web üzerinden kolay ve hızlı şekilde doküman imzalayabilme olanağı sunan LetSign, tüm imzalama süreçlerini tek platforma topluyor. LetSign’ın ek paketleri ile kullanıcılar, uygulamayı kullandıkları kadar ödeme yapabilme avantajını da yakalıyorlar.

Her büyüklükteki kuruluş için de cazip bir çözüm olan LetSign imzacıların sırasını takip ederek atanan sıraya göre dokümanın imzalanmasını sağlıyor. İmzacılar LetAssistant özelliği sayesinde de imza süreçlerini kolay bir şekilde takip edebiliyor. İmzacı adına süreci takip ederken gerekli hatırlatmaları da yapan LetAssistant, imza süreçlerinden anlık olarak haberdar olmayı zaman ve mekandan bağımsız olarak sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen E-Güven Genel Müdürü Can Orhun, şirketlerin yeni normalde karşılaştıkları ihtiyaçlara odaklandıklarının ve ürün çeşitliliğini buna göre tasarladıklarının altını çizdi.

Orhun, “LetSign, imza süreçlerinde yaşanan vakit kayıplarını ortadan kaldırıyor. Farklı formatlardaki dokümanların zaman damgası eklenerek hızlı bir şekilde e-imzalı dosyalar haline gelmesini, zamanın verimli kullanılmasını ve maliyetlerin düşürülmesini sağlıyor. Dijital çağın hızına ayak uyduran çözümlerimizle işletmelerin ve bireylerin iş yükünü hafifletiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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