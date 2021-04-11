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Dünya Letonya'da 9 vizonda Covid-19 tespit edildi
Dünya

Letonya'da 9 vizonda Covid-19 tespit edildi

Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 19:57:00 -
Letonya'da 9 vizonda Covid-19 tespit edildi

Letonya’da vizonlarda Covid-19 tespit edildi. Letonya Gıda ve Veterinerlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, 60 bin vizonun bulunduğu Baltık Devon isimli vizon çiftliğinde ölen 9 vizonda Covid-19 tespit edildiği aktarıldı. Servis, çiftlikteki durumun kontrol altında olduğunu ifade ederken, hayvansal ürünlerin çiftliğe giriş ve çıkışlarının durdurulduğu açıklandı. Veterinerlik Servisi, hayvanları itlaf edilip edilmeyeceği konusunda bilgi paylaşmazken, Hollandalı bir şirkete ait olan çiftlikte salgına yönelik epidemiyolojik araştırma başlatıldığını aktardı.

Letonya’da kürk çiftliklerinde ölen tüm hayvanlar, Covid-19 için rutin olarak test ediliyor. Veterinerlik otoritesine göre, Letonya'da kayıtlı olan 9 kürk çiftliğinde yaklaşık 130 bin hayvan bulunuyor.

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