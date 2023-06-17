Letonya zaferi sonrası Kuntz'dan bomba yorum! Son dakika açıklaması...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2924 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra milli takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu. İşte Stefan Kuntz'un sözleri...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2924 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3. maçında Letonya'yı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Karşılaşmadan sonra milli takımımızın teknik direktörü Stefan Kuntz önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE STEFAN KUNTZ'UN SÖZLERİ:

Kazandığımız için mutluyuz ama üçüncü kez Letonya'da böyle bir maç yaşamamıza gerek yok. İki maç bana yetti.

İkinci golümüzü verebilirlerdi. Orada golü bulsak oyun biraz daha sakinleyecekti. Letonya'nın nasıl oynayacağını biliyorduk, buna çalıştık ama yine de pozisyon bulabiliyorlar. İlk devre bazı oyuncularımız tam istediğimiz gibi değildi. Bunu görüştük ve ikinci devre biraz daha dinç hale geldi.

Bazı oyuncularımız 2 haftadır dinleniyor, bazıları daha pazar günü maça çıktı. O yüzden takım içi dengeyi bulmak biraz zordu bu maç için. Sonuna kadar savaştık, bırakmadık ve galibiyeti elde ettik.

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Galler maçının analizlerini yaptık ve bugün önemli oyuncuları kırmızı kart gördü. Samsun'a gidiyor olmaktan dolayı çok mutluyum. Bana çok güzel bir atmosfer olduğu anlatıldı. Şimdi asıl önemli olan takıma koşulsuz bir şekilde destek olunması. Bu konuda istirham ediyorum.