Letonya sağlık sisteminde derin kriz: Randevu sırası beklerken ölenler var

Avrupa Birliği üyesi Letonya, sağlık sistemindeki bekleme süreleri nedeniyle tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Başkent Riga’daki Pauls Stradins Klinik Üniversite Hastanesi tarafından paylaşılan veriler, her beş hastadan birinin aynı tetkik için birden fazla kurumda sıraya girdiğini ve sistemin bu karmaşa içinde çöktüğünü ortaya koydu.

HAYATİ AMELİYATLARDA İKİ YILLIK BEKLEME SÜRESİ

Sağlık krizinin en acı tablosu kalp cerrahisi alanında yaşanıyor. Hastane yönetiminden yapılan açıklamaya göre, ileri derecede kalp kapak hastaları için kritik öneme sahip olan TAVI ameliyatı için bekleme listesinde 270 kişi bulunuyor. Devlet verilerine göre bu operasyon için yaklaşık iki yıl sıra beklemek gerekiyor. Bu yıl içerisinde en az sekiz hastanın, ameliyat sırası kendilerine gelmeden hayatını kaybettiği açıklandı.

DOKTOR BULMAK VE RANDEVU PLANLAMAK ZORLAŞIYOR

Sistemdeki tıkanıklığın bir diğer nedeni ise finansman yetersizliği ve düşük ücretler sebebiyle yeni uzman doktor bulunamaması olarak gösteriliyor. Özel sağlık kuruluşları, devletin belirlediği tarifelerin çok düşük olması nedeniyle kamu ihalelerine katılmaktan kaçınıyor. Öte yandan, hastanelerin yaptığı kontrollerde, bekleme listesindeki hastaların yüzde 20’sinin disiplin sorunu yaşattığı; randevularına gelmediği ya da aynı işlemi başka bir merkezde gizlice yaptırdığı tespit edildi.