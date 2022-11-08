Leslie Phillips kimdir? Leslie Phillips hastalığı neydi?
Bir dönem kitapları ve filmleriyle dikkat çeken Harry Poter serisinde sesiyle yer alan oyuncu Leslie Phillips yaşamını yitirdi. Pek çok kişi ise Leslie Phillips'in kim olduğunu, Harry Potter serisinde hangi karakteri oynadığını araştırıyor. Peki, Leslie Phillips kim?
İngiliz oyuncu Leslie Phillips, 98 yaşında hayatırı kaybetti. Uzun süredir kanser tedavisi gören Leslie Phillips, Harry Potter film serisinde Sorting Hat yani Seçmen Şapka'yı seslendiriyordu. Ülkemizde ise Seçmen Şapka'nın seslendirmesi Ali Ekber Diribaş tarafından yapılmıştır.
Leslie Phillips kimdir?
Leslie Phillips 20 Nisan 1924'te İngiltere'de dünyaya geldi. Oyunculuk ve seslendirme sanatçılığı yapan Leslie Phillips pek çok tanınmış yapımda yer aldı.
Medya
Ahmet Hakan'dan bomba Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu iddiası! “Yandım Allah” detayı dikkat çekti