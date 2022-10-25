Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:
ABD'li komedyan Leslie Jordan hayatını kaybetti. Pek çok kişi 'Leslie Jordan kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
ABD'li komedyan Leslie Jordan hayatını kaybetti. Trafik kazası geçiren 67 yaşındaki oyuncunun olay yerinde hayatını yitirdiği açıklandı.
Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:
Jordon, 29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde doğdu. Kentucky Üniversitesi'nde eğitim gören başaralı Leslie Jordan, hayatını oyunculuk, yazarlık ve şarkıcılık üzerine kurdu. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadı. 2006 yılında Will & Grace'deki rolüyle Emmy ödülünü kazandı. Koronavirüs salgını döneminde evinden çekip yayımladığı Instagram videolarıyla 5,8 milyondan fazla takipçi kazandı.
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