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Medya Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:
Medya

Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:

ABD'li komedyan Leslie Jordan hayatını kaybetti. Pek çok kişi 'Leslie Jordan kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 14:04:00 -
Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:

ABD'li komedyan Leslie Jordan hayatını kaybetti. Trafik kazası geçiren 67 yaşındaki oyuncunun olay yerinde hayatını yitirdiği açıklandı.

Leslie Jordan kimdir? Leslie Jordan hayatı kariyeri:

Jordon, 29 Nisan 1955'te ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga şehrinde doğdu. Kentucky Üniversitesi'nde eğitim gören başaralı Leslie Jordan, hayatını oyunculuk, yazarlık ve şarkıcılık üzerine kurdu. Genellikle gösterişli karakterlerle tanınan Jordan, Will & Grace'deki Beverly Leslie, Hearts Afire'daki Lonnie Garr ve American Horror Story serisinde oynadı. 2006 yılında Will & Grace'deki rolüyle Emmy ödülünü kazandı. Koronavirüs salgını döneminde evinden çekip yayımladığı Instagram videolarıyla 5,8 milyondan fazla takipçi kazandı.

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