Lenovo’dan giyilebilir teknolojide ezber bozan hamle! Tek şarjla haftalarca süren özgürlük dönemi başlıyor

Lenovo yeni akıllı saati Watch GT Pro’yu 128 dolar fiyat etiketiyle Çin’deki kullanılara sundu. Ürünün globale gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir açıklama en azından şu an için yapılmadı. Cihaz 466×466 piksel çözünürlüğünde 1.43 inç AMOLED ekrana sahip. Bu panel çizilmelere karşı koruma sağlamak adına Corning cam teknolojisini kullanıyor.

Saatin gövde yapısında çinko-magnezyum alaşımlı çerçeve, fiberglas takviyeli naylon arka kapak ve paslanmaz çelik düğmeler yer alıyor. Hem Android hem de iOS platformlarını destekleyen model Bluetooth 5.3 bağlantı teknolojisiyle geliyor. Kullanıcılar saat üzerinden doğrudan Bluetooth aramaları yapıyor, arama geçmişini kontrol ediyor ve gelen bildirimleri görüntülüyor.

Konum takibi hassasiyetini artırmak için çift frekanslı GPS sistemi cihazda bulunuyor. Lenovo ayrıca akıllı saate irtifa ve barometrik basınç sensörleri ile birlikte dijital pusula da eklediğini belirtiyor. Watch GT Pro iç ve dış mekan antrenmanlarını kapsayan 170’ten fazla spor modunu destekliyor. 50 metre derinliğe kadar dayanıklılık sağlayan 5 ATM su geçirmezlik sertifikası dikkat çeken özellikleri arasında diyebiliriz. Yüzme aktiviteleri için kulaç, tempo, tur, süre ve yakılan kalori verilerini izleyen özel bir algoritma da karşımıza çıkıyor.

Sağlık özelliklerine bakacak olursak sürekli kalp atış hızı izleme, SpO2 ölçümü, stres takibi ve rehberli nefes egzersizleri bulunuyor. Uyku takibi fonksiyonu hafif, derin ve REM uyku evrelerini analiz ederek uyku kalitesi hakkında veriler sağlıyor. Cihazda 470 mAh kapasiteli lityum polimer batarya bulunuyor. Batarya uzun dayanıklılık modunda tek şarjla 27 güne kadar, yoğun kullanım senaryosunda ise yaklaşık 7 güne kadar pil ömrü sağlıyor. Manyetik kablo ile şarj işlemi yaklaşık üç saat sürüyor.