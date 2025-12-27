50'sinde üniversite okudu 60'ında kitap yazdı

Diyarbakır’da yaşayan 62 yaşındaki Cevat Yıldız, arıcılık ve çiftçilik yaparak hayatını sürdürürken, 50 yaşında üniversite yolculuğuna başladı. Anadolu Üniversitesi’nde açık öğretimle ön lisans ilahiyat okudu. Yıldız, daha sonra aynı üniversiteden Uluslararası İlişkiler bölümünü okuyarak lisans eğitimini tamamladı. 58 yaşında yüksek lisans eğitimini Mardin Artuklu Üniversitesi Zaza Dili ve Edebiyatı bölümü üzerine yapan Yıldız, ilk kitabını 61 yaşında Zazaca atasözü kitabını, ardından 62 yaşında ’Ageyr be’ şiir kitabını yazdı.



Cevat Yıldız, Zaza dilinin 2009 yılında UNESCO raporlarında kaybolmaya yüz tutmuş diller arasında yer almasının kendisini Zaza dili konusunda çalışmalara sevk ettiğini söyledi. Yıldız, "Herkes ana dilini evinde ailesiyle konuşursa bu diller kaybolmaz, yaşatılır. Bütün dillerin konuşularak yaşatılmasını istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı’mızın dillerin korunması ve yaşatılması konusunda önemli çalışmaları var" dedi.