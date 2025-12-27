Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi
Japonya’da Fuji Dağı semalarında gece saatlerinde görülen parlak meteor geçişi amatör kameralara yansıdı.
Japonya’nın simgelerinden Fuji Dağı, bu kez gökyüzünde yaşanan doğa olayıyla dikkat çekti. Japonya’nın simgelerinden olan Fuji Dağı’nın semalarında parlak bir alev topu gözlendi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, alev topunun hızla yeryüzüne düşerek gözden kaybolduğu görüldü. Uzmanlar görüntünün bir meteorun atmosferde yanması sonucu ortaya çıktığını belirtti.