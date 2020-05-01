Lenovo'dan elektrikli scooter

Çinli dev bilgisayar üreticisi Lenovo, tek şarjla 30 kilometre mesafe alabilen elektrikli scooter geliştirdiklerini açıkladı. Geliştirilen 'M2' isimli scooter'ın tek şarjla 30 kilometre mesafe katetmesini sağlayan 350kW güç çıkışlı pile sahip olduğu ve bu özelliğiyle birlikte şehir içi ulaşımda yeterli olabileceği belirtildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen M2 isimli scooter'ın kuvvetli pilinin yanında üçlü şok emme sistemi ve üçlü fren sistemine sahip olduğu, alüminyum alaşımından üretilen bir gövdeye ve dayanıklılık göstergesi olarak IP54 sertifikasına sahip olduğu, 15 kilogram ağırlığı ile birlikte gövdesinin 120 kilograma kadar ağırlığı desteklediği belirtildi.