Leningrad NGS-2'nin ikinci ünitesi, denetimden başarıyla geçti

ANKARA (AA) - Dünya Nükleer Operatörler Birliğinin (WANO) Moskova merkezi uzmanlarının, Leningrad Nükleer Güç Santrali 2'nin (NGS) 2'nci ünitesinin işletmeye alınmadan önceki hakem denetimini tamamladığı bildirildi.

Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, denetim, ünitenin güvenli şekilde işletmeye alınması ve sonrasındaki operasyon için hazır olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla yapılıyor.

Hakem incelemeleri, çalışmakta olan nükleer santrallerde, işletmeye alınma aşaması da dahil olmak üzere dört yılda bir gerçekleştiriliyor.

Leningrad NGS'deki bu denetimle uluslararası uzmanlardan oluşan ekip, güç ünitesinin operasyonel durumu ile yangın ve acil durumlara hazırlık durumunu onaylamış oldu. Denetimle ayrıca, tesis personelinin güvenlik kültürünün seviyesi de tasdik edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İran Atom Enerjisi Kurumu Rusya Ofisi Başkanı Hossein Ghaffari, bunun faaliyet öncesi yapılan bir kontrol olduğunu belirtti.

Ghaffari, şunları kaydetti:

"Bizim görevimiz de Leningrad NGS personelinin bu önemli olaya tam olarak hazırlanmasına yardımcı olmaktı. Bir endüstri danışmanı olarak ünitenin kontrol odası ve türbin salonunun denetimlerine katıldım. Öncesinde ise meslektaşlarım güç ünitesinin devreye alınması açısından birincil öneme sahip ekipman ve tesisleri kontrol ettiler. Bu denetimlerin sonuçları ünitenin tam ölçekte devreye alma işlemlerine başlamaya hazır olduğunu gösteriyor. Buradaki dokümantasyonun kalitesi ve personel eğitiminin seviyesi oldukça yüksek. Leningrad NGS projesi, şu anda yapım aşamasındaki güç ünitelerine uygulanan daha yüksek güvenlik gereksinimlerinin burada tam olarak uygulandığını doğruluyor."

Ünitenin 2021'de ticari işletmeye alınması planlanıyor. Yeni ünite, nükleer santralin 45 yıldır faaliyette olan RBMK-1000 reaktörlü ünitesinin yerini alacak.