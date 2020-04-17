Lenfoma hastalığı hangi belirtilerle ortaya çıkıyor?

Lenfoma en hızlı ilerleyen kanser türlerinden biri olmasına karşın, tedavi başarısı oldukça yüksektir. En önemli belirtileri boyunda, koltuk altında ya da kasıklardaki ağrısız bezeler, gece terlemesi, düşmeyen ve sebebi bilinmeyen ateştir. Ayrıca sürekli yorgunluk ve kilo kaybı da lenfomanın habercisi olabilir. Ancak bu belirtilerin başka hastalıklarda da görülebileceği unutulmamalıdır. Lenfoma, "lenf sisteminden" kaynaklanan kanserlerin ortak adıdır. Lenfoma çok çeşitli alt tiplerden oluşan, çok farklı davranış özellikleri gösterebilen bir hastalıklar topluluğudur. Birçoğunda doğru tanı ve güncel tedavi uygulamaları ile hastalıksız ve uzun süreli yaşama şansı olanaklıdır. Peki lenfoma hastalığı kimlerde görülür, hangi belirtilerle ortaya çıkar? İşte detaylar...

Lenfoma hastalığı kimlerde görülür?

Lenfoma, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülen bir hastalıktır.

Lenfomaya yol açan risk faktörleri nelerdir?

- Uzun süren (kronikleşmiş) enfeksiyon hastalıkları

- Bağışıklık sistemini zayıflatıcı durumlar

- Bazı kimyasal maddelere maruz kalma (Böcek öldürücü ilaçlar gibi)

- Bazı virüslerden kaynaklanan hastalıklar

Lenfoma hangi belirtilerle ortaya çıkmaktadır?

1- Ağrısız bezeler:

En sık görülen belirti olan ağrısız bezeler, lenf bezlerinde oluşan, ağrı vermeyen, genellikle çapı 1 cm’den fazla olan düğüm şeklinde şişliklerdir. Fark edilme ihtimali en yüksek olan bezeler, boyunda, koltuk altında veya kasık bölgesinde çıkar. Bu şişlikler ağrıya veya başka belirtilere yol açmaz, ancak sıklıkla boyutları giderek artar. Lenf düğümlerinin şişmesinin çok sık görülen bir durum olduğu unutulmamalıdır. Lenf düğümlerinde şişme olan kişilerin çok büyük bir kısmında lenfoma dışında tanılar söz konusudur. Lenf düğümlerinde şişliğin en yaygın sebebi enfeksiyondur. Şişen lenf düğümleri genellikle enfeksiyon iyileştikten sonra küçülür.

2- Sebebi bilinmeyen ateş:

Ortada hiçbir sebep yokken vücut sıcaklığının 38ºC’nin üzerinde olması.

3- Gece terlemek

Gece yatarken giyilen giysilerin ve çarşafların ıslanmasına neden olacak kadar şiddetli şekilde terlemek

4- Kilo kaybı:

6 ay içerisinde vücut ağırlığının %10’undan fazlasının kaybolması.

5- Sürekli yorgunluk:

Şiddetli ve devamlı halsizlik veya yorgunluk.



Belirtiler ortaya çıktığında ne yapılmalı?

Belirtiler görüldüğü an doktora başvurmak gerekmektedir. Ancak bu işaretlerin hiçbiri lenfomaya özgü değildir; pek çok başka hastalıkta da benzer belirtiler görülebilmektedir. Tanıyı sadece hekim kesinleştirebilir.

Lenf sistemi nedir?

Lenf sistemi bedenimizin bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenf sistemi mikroplarla ve diğer pek çok hastalıkla mücadele eden akyuvarları (lökositler, kanın beyaz hücreleri) depolar ve bedenimizin her köşesine taşır. Lenf sistemi tüm bedende dağılmış olan bir ağa benzetilebilir. Bu ağda lenf damarları, lenf bezleri ile diğer lenf organ ve dokuları bulunmaktadır. Lenf damarları, kan damarları gibi ama onlardan ayrı bir sistem içinde, bedenimizin tüm bölgelerine dağılır. Lenf damarlarında renksiz, suya benzeyen bir sıvı taşınmaktadır. Bu sıvıya lenf sıvısı denir. Lenf sıvısında yer alan akyuvarların bir grubu, hastalıklarla mücadele etmek üzere bedenin her noktasına ulaştırılmaktadır. Lenf sisteminde görev yapan akyuvarlara lenfosit de denir.

Lenfositlerin iki görevi çok önemlidir:

- Yabancı mikroorganizmalarla savaşmak

- Bedenimizde olası bir tümörün büyümesine engel olmak

Bu ağın üzerinde bulunan önemli bir yapı da lenf bezleridir. Lenf bezleri, fasulye veya bezelye benzeri bir yapıya sahip olan küçük organlardır. Bunlar bağışıklık sistemi için önemli hücrelerin eğitimlerinden ve depolanmasından sorumludur. Lenf bezleri boyun, koltuk altları, kasıklar, göğüs kafesinin içi ve karın gibi bedenin belli bölgelerinde gruplar halinde bulunmaktadır. Lenf sisteminin diğer organları arasında bademcikler, dalak, kemik iliği de bulunmaktadır. Ayrıca mide, bağırsak ve cilt gibi bazı organlarımızda da lenf sistemi içinde yer alan doku bölümleri vardır. Lenf damarları, lenf bezleri, diğer lenf organ ve dokularıyla birlikte tüm bu yapıya lenf sistemi denir. Bu yapı içinde ortaya çıkan kanserlerin genel adı da lenfomadır.