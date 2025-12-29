  • İSTANBUL
Son Haberler

Hürriyet Cihan Şensözlü'nün hangi gazetede yazdığını neden görmezden geldi

Şam’da patlama sesleri! Mezze bölgesi namlunun ucunda: Karanlık eller Suriye’yi kaosa sürüklüyor

Ahmet Hakan TOKİ’nin deprem evlerine hayran oldu: Ah benim de öyle bir evim olsa!

Kirli ittifakın maskesi düştü! CHP ve yandaşı Sözcü'nün "şehit istismarı" ile "terör seviciliği" arasındaki riyakar oyunu deşifre oldu

Bakan Yerlikaya açıkladı: 3 polisimiz şehit oldu

Dibe batan Özgür iyice paranoyak oldu! Yine İngilizlere ağladı: Uyuşturucu operasyonlarının amacı bakın neymiş

Abdulkadir Selvi sordu: Özgür Özel bile bile neden yalan söylüyor!

Abdi yine kaçtı! Şam ile görüşmeye gitmedi

Ticaret Bakanı Bolat 2025 gümrük verilerini açıkladı! Değeri 100 milyar TL’ye yakın

Yüzyılın projesinde büyük gün geldi! İlk kuralar bugün o ilimizde çekiliyor: 500 bin konut için geri sayım başladı
Spor Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde
Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde

Lemina üzgün, Galatasaraylılar mutlu! Cimbom'a müjde

Afrika Uluslar Kupası F Grubu’nun ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun 1-1 berabere kaldı. Bu skorun ardından Mario Lemina’nın formasını giydiği Gabon, turnuvaya grup aşamasında veda eden taraf oldu. Bu sayede Lemina Türkiye’ye erken dönecek ve Galatasaray ile çalışmalarına devam edecek.

Afrika Uluslar Kupası F grubu ikinci maçında Fildişi Sahili ile Kamerun karşı karşıya geldi. 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sona erdi ve iki takım puanları paylaştı. Fildişi Sahili'nin golünü 51. dakikada Amad Diallo kaydederken, Kamerun'un golü 58. dakikada Junior Tchamadeu'dan geldi.

Bu sonucun ardından iki takımda puanını 4 yaptı. Grubun son sırasında yer alan 0 puanlı Gabon ise matematiksel olarak son 16 şansını kaybetti ve Afrika Kupası'na veda etti. Öte yandan Fildişi Sahili’nde Rizesporlu Yahia Fofana 90 dakika sahada kalırken, Trabzonsporlu Oulai 70. dakikada oyuna girdi. Rams Başakşehirli Operi maçı yedek kulübesinde tamamladı.

Turnuva veda eden Gabon’da ülkemizde top koşturan Mario Lemina, Aaron Appindangoye, Guelo Kanga ve Andre Biyogo Poko, Türkiye’ye erken dönecek.

Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu
Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu

Açıklama bizzat Başkan'dan geldi! Artık resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu

Trabzonspor, hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!
Trabzonspor, hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!

Trabzonspor, hem Galatasaray'dan hem de Fenerbahçe'den oyuncu istiyor!

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'
Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Fenerbahçe taraftarına müjdeyi verdi: 'Sadettin Saran başkanlığı bırakacak!'

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan itiraf mektubu!
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan itiraf mektubu!

Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’tan itiraf mektubu!

Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!
Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!

Fenerbahçe Beko’da Arturs Zagars şoku: Sakatlık raporu açıklandı!

Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha
Üsküdar’ın imamları yok, kilise yöneticileri var! Twerk kursu ve Noel çarşısından sonra CHP’li Dedetaş’tan bir skandal daha

Mübarek Ramazan ayında “twerk dansı” ve “Noel Çarşısı” saçmalıklarıyla gündeme gelen CHP'li Üsküdar Belediyesi’nde bu kez de Belediye Başkan..
Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor
Cem Küçük'ten gündemi altüst edecek çıkış: Erdoğan'a açıktan tek desteği yok ders vermeye kalkıyor

Son günlerde kaleme aldığı yazılarda kendince meslektaşlarına “gazetecilik” dersi veren ve AK Parti’ye gönül veren gazetecileri “parti sözcü..
Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı
Hiç şaşırmayacaksınız! Ukrayna’nın hortumcusu bakın nerede ortaya çıktı

Ukrayna devletine ait nükleer enerji firmasında patlak veren ve ülkeyi derinden sarsan 100 milyon dolarlık dev yolsuzluk dosyasının başrol o..
