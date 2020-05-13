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Gündem

Leman bu kez Bakan Fahrettin Koca'yı hedef aldı

Sözde mizah dergisi Leman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile alay etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:03:00 - 2020-05-13 11:04:08
Leman bu kez Bakan Fahrettin Koca'yı hedef aldı

Müslümanlar üzerinden algı operasyonu yapan karikatürler çizmesiyle akıllara kazınan sözde mizah dergisi Leman, bu kez Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı hedef aldı.

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini başarıyla yürüten ve her kesimin takdirini toplayan Bakan Koca ile alay etmeye çalışan Leman, "ve hayatta kalmak adına elimizde güçlü bir koz var. Zaten hiç yaşamıyor olmak" şeklinde tepki çeken ifadeler kullandı.

İşte o tepki toplayan karikatür:

AK Parti'den Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki
AK Parti'den Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki

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AK Parti'den Leman'ın skandal karikatürüne sert tepki

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