Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı
Bundesliga'da 31. haftanın açılış maçında Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i Dani Olmo'nun golleriyle 2-0 yendi
BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim’i 2-0 yendi.
Leipzig, Bundesliga’da 31. haftanın açılış maçında PreZero Arena’da Hoffenheim’in konuğu oldu.
Karşılaşmanın 9. ve 11. dakikalarında Dani Olmo ile üst üste iki gol bulan Leipzig ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.
İki takım ikinci yarıda geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca karşılaşma Leipzig’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Leipzig bu galibiyetle puanını 62’ye çıkarırken, Hoffenheim ise 43 puanda kaldı.