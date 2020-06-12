  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

Bundesliga'da 31. haftanın açılış maçında Leipzig, deplasmanda Hoffenheim'i Dani Olmo'nun golleriyle 2-0 yendi

Yeniakit Publisher
2020-06-12 23:34:39 -
Leipzig deplasmanda 3 puanı 2 golle aldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Leipzig, deplasmanda Hoffenheim’i 2-0 yendi.

Leipzig, Bundesliga’da 31. haftanın açılış maçında PreZero Arena’da Hoffenheim’in konuğu oldu.

Karşılaşmanın 9. ve 11. dakikalarında Dani Olmo ile üst üste iki gol bulan Leipzig ilk yarıyı 2-0 önde tamamlandı.

İki takım ikinci yarıda geliştirdikleri ataklarda gol bulamayınca karşılaşma Leipzig’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 62’ye çıkarırken, Hoffenheim ise 43 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı