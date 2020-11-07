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Spor Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Bundesliga'nın 7. haftasında Leipzig, sahasında Freiburg'u 3-0 yendi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 19:55:59 -
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

BERLİN (AA) - Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Leipzig, sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig, Bundesliga'nın 7. haftasında RB Arena'da Freiburg'u ağırladı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk yarısını 26. dakikada Ibrahima Konate'nin golüyle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Leipzig, 70. dakikada penaltıdan Marcel Sabitzer ve 89. dakikada Angelino ile iki gol daha bulup, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Leipzig bu galibiyetle puanını 16'ya çıkarırken, Freiburg 6 puanda kaldı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin evinde Arminia Bielefeld'i 5-0, Hertha Berlin de deplasmanda Augsburg'u 3-0 yendi. Stuttgart-Eintracht Frankfurt ve Mainz 05-Schalke 04 müsabakaları ise 2-2 beraberlikle tamamlandı.


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