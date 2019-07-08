Leicester City, Tielemans'ın bonservisini aldı



İSTANBUL (AA) - İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, geçen sezonun ikinci yarısında Monaco'dan kiraladığı Belçikalı orta saha Youri Tielemans'ın bonservisini aldı. Leicester City Kulübü, 22 yaşındaki Tielemans ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiliz basınında, Leicester City'nin oyuncu için Monaco'ya 40 milyon pound ödeyeceği öne sürüldü. Belçika Milli Takımı'nda da forma giyen oyuncu, geçen sezon Leicester City ile çıktığı 13 Premier Lig maçında 3 gol attı.

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