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Spor Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti
Spor

Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 23:28:57 -
Leicester City, Premier Lig'in zirvesine yerleşti

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Leicester City, Burnley'yi 4-2 mağlup etti.

İki yıl önce transfer ettiği Çağlar Söyüncü'den sonra bu sezon da Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan Leicester City, Burnley'yi ağırladı.

Leicester City, Çağlar'ın 90 dakika oynadığı mücadeleyi, Barnes'ın 20, Pieters'ın (kendi kalesine) 50, Justin'in 61 ve Praet'in 79. dakikadaki golleriyle 4-2 kazandı.

Burnley'nin gollerini ise 10. dakikada Wood ve 73. dakikada Dunne kaydetti.

Puanını 6'ya çıkaran Leicester City, averajla liderliğe yükseldi.

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