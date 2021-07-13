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Spor

Leicester City Ozan Kabak için devreye girdi

Alman ekibi Schalke'den ayrılmaya hazırlanan milli futbolcu Ozan Kabak için Premier Lig ekibi Leicester City'nin devreye gireceği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 23:46:00 -
Leicester City Ozan Kabak için devreye girdi

Schalke 04'ün transfer görüşmeleri için izin verdiği milli futbolcu Ozan Kabak için Leicester City, harekete geçti.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre, lacivert beyazlılar 21 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde yapılacak teklifin 12,8 milyon sterlin olacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezon Liverpool'da kiralık olarak oynayan Ozan böylece, Premier Lig'e geri dönmüş olacak.

Leicester'da buluşuyorlar

Öte yandan transferin gerçekleşmesi halinde Ozan Kabak, bir diğer milli yıldızımız Çağlar Söyüncü ile aynı takımda yer alacak.

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