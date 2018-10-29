Leicester City başkanının helikopter kazasında öldüğü açıklandı
Leicester City, Cumartesi günü helipkopter kazası geçiren takım başkanı Vichai Srivaddhanaprabha'nin öldüğünü açıkladı.29 Ekim 2018 Pazartesi 09:01
Leicester City, 60 yaşındaki Taylandlı başkanın kazanın ardından öldüğünü belirtirken ''Uçakta bulunan 5 kişinin öldüğünü üzülerek belirtiyoruz. Şu an tarif edemeyeceğimiz bir üzüntü yaşıyoruz. Stadyumda anma töreni gerçekleştireceğiz.'' ifadelerini kullandı.
Reuters haber ajansı, helikopterde Srivaddhanaprabha'nın kızıyla birlikte toplam beş kişinin olduğunu bildirmişti.Srivaddhanaprabha'nın özel helikopteri, cumartesi akşamı Leicester City-West Ham United karşılaşmasının ardından havalandıktan hemen sonra, King Power Stadyumu'nun yanındaki otoparka çakılmıştı.
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