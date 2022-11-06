LEGO'dan skandal oyuncak! Çocuklar yine hedefte..

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Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO'dan skandal bir adım daha geldi. Marka, erkek oyuncağı hamile olarak üretti.

Geçen yıl, LGBT'li sapkınları temsil eden gökkuşağı renklerini temel alan LEGO, şimdi de hamile erkek oyuncak üretti.

Skandal oyuncakların üreticisi Matthew Ashton, yaptığı açıklamada kendisinin de bir sapkın olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Ofisimi taşıdıktan sonra kendimi oraya daha ait hissetmek için beni yansıtan bir şeyler yapmak istedim. Bu sayede parçası olmaktan gurur duyduğum LGBT+ toplumuyla ilgili bu seri ortaya çıktı.