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Gündem LEGO'dan skandal oyuncak! Çocuklar yine hedefte..
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LEGO'dan skandal oyuncak! Çocuklar yine hedefte..

Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO, Barbie bebeğin erkek arkadaşı Ken'i hamile olarak üreterek çocuklara yönelik bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:12:00 - 2022-11-06 18:24:47

 Yeniakit.com.tr 

Danimarkalı oyuncak üreticisi LEGO'dan skandal bir adım daha geldi. Marka, erkek oyuncağı hamile olarak üretti.

Geçen yıl, LGBT'li sapkınları temsil eden gökkuşağı renklerini temel alan LEGO, şimdi de hamile erkek oyuncak üretti.

Skandal oyuncakların üreticisi Matthew Ashton, yaptığı açıklamada kendisinin de bir sapkın olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

Ofisimi taşıdıktan sonra kendimi oraya daha ait hissetmek için beni yansıtan bir şeyler yapmak istedim. Bu sayede parçası olmaktan gurur duyduğum LGBT+ toplumuyla ilgili bu seri ortaya çıktı.

LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar
LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar

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LEGO’dan eşcinsel oyuncaklar

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