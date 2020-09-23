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Spor Leeds United, Diego Llorente'nin bonservisi konusunda Real Sociedad ile anlaştı
Spor

Leeds United, Diego Llorente'nin bonservisi konusunda Real Sociedad ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:48:07 -
Leeds United, Diego Llorente'nin bonservisi konusunda Real Sociedad ile anlaştı

ANKARA (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, İspanyol savunma oyuncusu Diego Llorente'nin transferi için Real Sociedad ile prensipte anlaştı.

Real Sociedad Kulübünden yapılan açıklamada, Llorente'nin bonservisi konusunda tarafların prensipte anlaşmaya vardığı ve 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'ye gittiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Leeds United, Llorente'nin bonservisi için Real Sociedad'a 20 milyon avro ödeme yapacak.

İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada görev alan Diego Llorente, Real Sociedad formasıyla 88 karşılaşmada 8 gole imza attı.


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