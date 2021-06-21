  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Semaverden sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti
Dikkat çeken iddia: Şenol Güneş'e isyan etti
Kütahya'da sel felaketi!
Bingöl’de deprem
Kadın - Aile Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri
Kadın - Aile

Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri

Az malzemeli leblebi tozlu kurabiye tarifi | Leziz ve hafif bir kurabiye tarifi arıyorsanız; leblebi kullanabilirsiniz. Peki, leblebili kurabiye nasıl yapılır? Leblebi tozlu kurabiye tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-21 00:35:00 -
Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri

Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız; leblebi tozlu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz.

Leblebi tozu kurabiyesi tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı leblebi tozu
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • Aldığı kadar un

Leblebi tozu kurabiyesi nasıl yapılır?

Öncelikle leblebiyi rondodan geçirip toz haline getirin.

Ardından leblebi tozu, yağ ve şekeri karıştırın.

Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan parçalar koparıp şekillendirin ve yağlı kağıt serili tepsiye izin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler
Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler

Kadın - Aile

Kahvaltıda farklı ne yapabilirim? Kahvaltı için kolay tarifler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay