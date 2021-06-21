Leblebi tozu kurabiyesi tarifi | Kolay kurabiye tarifleri
Az malzemeli leblebi tozlu kurabiye tarifi | Leziz ve hafif bir kurabiye tarifi arıyorsanız; leblebi kullanabilirsiniz. Peki, leblebili kurabiye nasıl yapılır? Leblebi tozlu kurabiye tarifi
Ağızda dağılan leziz bir kurabiye tarifi arıyorsanız; leblebi tozlu kurabiyeyi mutlaka denemelisiniz.
Leblebi tozu kurabiyesi tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı leblebi tozu
- Yarım su bardağı pudra şekeri
- 1 su bardağı sıvı yağ
- Aldığı kadar un
Leblebi tozu kurabiyesi nasıl yapılır?
Öncelikle leblebiyi rondodan geçirip toz haline getirin.
Ardından leblebi tozu, yağ ve şekeri karıştırın.
Unu yavaş yavaş ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.
Hamurdan parçalar koparıp şekillendirin ve yağlı kağıt serili tepsiye izin.
Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kurabiyelerin üzeri kızarana kadar pişirin.
Afiyet olsun.