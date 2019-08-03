LeasePlan, ikinci CarNext.com merkezini İzmir’de açtı

İkinci el araç pazarının yeni oyuncularından LeasePlan yatırımı CarNext.com, Türkiye’deki ikinci konsept showroomunu İzmir’de açtı. Yeni showrooma, o an showroomda bulunmayan ama platformda yer alan araçlar da talep doğrultusunda getirilebilecek.

Hizmet olarak araç, filo kiralama ve ikinci el pazarlarında dünya liderlerinden LeasePlan, güvenilir ikinci el araç satış ve uzun dönem kiralama platformu CarNext.com’a yatırım yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, ilk CarNext.com showroom konseptini geçtiğimiz yıl İstanbul Acıbadem’de hayata geçiren LeasePlan, yeni showroomunu İzmir Gaziemir’de açtı. Yapılan açıklamada; açılışa özel olarak Ağustos ayı sonuna kadar ikinci el aracını CarNext.com İzmir Showroomu’ndan alan kişilere, yakıt kartı hediye edilecek.

"Yeni showroomlar açmayı planlıyoruz"

CarNext.com showroom konseptinin, otomobil kullanıcıları tarafından sevilen bir satış sistemi haline geldiğini belirten LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, "CarNext.com’da showroom yatırımlarımızla güçlenmeye devam ediyoruz. Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimler çok olumlu. Platformun yeni bir marka olmasına rağmen kaliteli ikinci el araçlara yüksek bir talep olduğunu görüyoruz. Güçlü ve yenilikçi dijital alt yapımızın yanında, İstanbul’un ardından İzmir’de açtığımız yeni tesisimiz ile markamızın yapısını güçlendirmeye ve müşterilerimize geniş yelpazede kaliteli araçlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; sunulan tüm ikinci el araçların tüm bakım geçmişi ve bilgilerinin şeffaf bir şekilde yer aldığı CarNext.com, 14 gün içerisinde iade garantisi ve herkes için sabit fiyat sunuyor. Bununla beraber platform üzerinden beğenilen aracı yakından görmek isteyen kullanıcılar, İstanbul veya İzmir’deki showroomlara ilgilendikleri aracın transfer edilmesini isteyebiliyor. Öte yandan stokta bulunmayan bir ikinci el araç için platform üzerinden talep oluşturulup, araç stoklara girdiği anda da doğrudan bildirim alınabiliyor.