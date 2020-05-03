Le Monde gazetesi: Koronavirüs dünya düzeninin sonunu getirdi, lider artık ABD değil

Le Monde gazetesinin sayfalarında yer alan bir başyazıda İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin sarsılmasında, Çin’in yükselişinin etkili olduğu belirtiliyor.

Yazıda ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni koronavirüs salgınının tehlikeleri konusunda uluslararası toplumu uyarmakta gecikmiş olmasına, söz konusu örgütün Çin’e bağımlı oluşunun göstergesi olarak işaret ediliyor.

"Koronavirüs pandemisi ABD’nin lider rolüne nihai darbeyi indirdi"

Fransız gazetesinin yazısına göre ABD mevcut durumda artık 20. yüzyıldaki gibi dünya lideri rolü oynamıyor. Yazıda, "Washington son yıllarda bu rolden git gide uzaklaşmıştı, ABD’yi güçten düşüren mevcut kriz (koronavirüs pandemisi) ise ülkeyi bu rolden nihai olarak çıkardı" deniliyor.

"AB salgından en çok etkilenen ülkelere yardım dahi edemedi"

Le Monde yazısında yeni koronavirüs pandemisinin Avrupa’nın birliğine de ciddi bir darbe indirdiği söyleniyor. "Geldiğini önceden göremediği pandemi karşısında silahsız kalan AB, söz konusu salgından en çok etkilenen ülkelere yardım dahi edemedi" ifadelerine yer verilen yazıda, yeni dünya düzeninin oluşumunda bir etkisi olabilmesi için AB’nin kendi yapısını gözden geçirmesi gerektiği saptaması yapılıyor.