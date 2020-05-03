  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Le Monde gazetesi: Koronavirüs dünya düzeninin sonunu getirdi, lider artık ABD değil

Fransız Le Monde gazetesinde yayınlanan bir yazıya göre koronavirüs salgını İkinci Dünya Şavası sonrası kurulan dünya düzeninin ve böylelikle ABD’nin liderliğinin sonunu getirdi. Gazeteye göre yeni dünya düzeninde bir rolü olabilmesi için, Avrupa Birliği’nin de kendi yapısını elden geçirmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 17:41:00 -
Le Monde gazetesi: Koronavirüs dünya düzeninin sonunu getirdi, lider artık ABD değil

Le Monde gazetesinin sayfalarında yer alan bir başyazıda İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan dünya düzeninin sarsılmasında, Çin’in yükselişinin etkili olduğu belirtiliyor.

Yazıda ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yeni koronavirüs salgınının tehlikeleri konusunda uluslararası toplumu uyarmakta gecikmiş olmasına, söz konusu örgütün Çin’e bağımlı oluşunun göstergesi olarak işaret ediliyor.

"Koronavirüs pandemisi ABD’nin lider rolüne nihai darbeyi indirdi"

Fransız gazetesinin yazısına göre ABD mevcut durumda artık 20. yüzyıldaki gibi dünya lideri rolü oynamıyor. Yazıda, "Washington son yıllarda bu rolden git gide uzaklaşmıştı, ABD’yi güçten düşüren mevcut kriz (koronavirüs pandemisi) ise ülkeyi bu rolden nihai olarak çıkardı" deniliyor.

"AB salgından en çok etkilenen ülkelere yardım dahi edemedi"

Le Monde yazısında yeni koronavirüs pandemisinin Avrupa’nın birliğine de ciddi bir darbe indirdiği söyleniyor. "Geldiğini önceden göremediği pandemi karşısında silahsız kalan AB, söz konusu salgından en çok etkilenen ülkelere yardım dahi edemedi" ifadelerine yer verilen yazıda, yeni dünya düzeninin oluşumunda bir etkisi olabilmesi için AB’nin kendi yapısını gözden geçirmesi gerektiği saptaması yapılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı