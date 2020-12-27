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Dünya Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar
Dünya

Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar

Fransız dergisi Le Figaro Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Osmanlı İmparatorluğunu kapağına taşıdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 01:23:00 -
Le Figaro'dan ilginç kapak! Bir türlü unutamıyorlar

Fransada yayımlanan Le Figaro Magazine, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in tüm baskılarına rağmen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye karşı yaptırım kararı çıkmaması nedeniyle yeni sayısında ilginç bir kapak ve yazıyla Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

Kapakta yer alan başlıklarda "Türkler Avrupa'yı işgal ettikleri zaman Osmanlı İmparatorluğu" ve "Yeni Sultan Erdoğan" yazması büyük dikkat çekti.

Le Figaro, 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u aldığında "Hristiyan nüfus katledildi." iftirasını da atarak Türkleri kendileri gibi emperyalist olarak göstermekten de geri durmadı.

Osmanlı İmparatorluğu'nu unutamayan batı medeniyeti kendi sömürgeci geçmişini görmezden gelip Osmanlı'ya iftira atmaktan vazgeçmiyor.

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