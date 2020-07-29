LC Waikiki yine gönülleri fethetti! Çocuklara 1 milyon 700 bin parça bayramlık!

1 Milyon 700 bin parçadan oluşan 52 tırlık yeni bağışları İHH vakfına ulaşan LC Waikiki, yine gönülleri fethetti. Daha öncede yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren, eşcinsel sapkınlığa karşı tavır alan LC Waikiki, sosyal medyada yine gündem aldı.

İHH ve LC Waikiki aracılığı ile bu bayramda binlerce çocuk yepyeni kıyafetler giyecek.

Gazeteci Ersin Çelik Twitter'da bu ifadelere yer verdi:

"LC Waikiki, İHH'ya 1 Milyon 700 bin parçadan oluşan 52 TIR kıyafet gönderdi. İHH, ilk etapta bayram öncesinde 120 bin çocuğa kıyafetlerini ulaştırdı. Geri kalan kıyafetler mevsimlik olarak tasnif ediliyor"

184 bin yetime bayramlık

İHH, “Kurban Rahmettir” sloganıyla yürüttüğü Kurban 2020 çalışmaları kapsamında yurt içinde 114 bin 552, yurt dışında ise 70 bin yetim ve mağdur çocuğa bayramlık ulaştırmaya başladı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, 28 yılın verdiği tecrübe ile bu yıl da yine mazlumların yanında olacak; hayırseverlerin kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için “Kurban Rahmettir” sloganıyla Türkiye ve 52 ülkeye yola çıkıyor. Kurban bedelinin 900 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında ayrıca İHH, yetimler için de çalışmalar yürütüyor.

İHH, bayrama sevinçli girsinler diye yetim, ihtiyaç sahibi yetişkin ve mağdur çocuklara bayramlık kıyafet ulaştırıyor. Hayırseverlerin destekleriyle yapılacak olan çalışmayla birlikte yurt içinde 81 ilde 114 bin 552 yetime, yurt dışında ise 26 ülkedeki 70 bin yetime ulaşılacak.

İHH İnsani Yardım Vakfı, ayrıca geliştirmiş olduğu Yetim Sponsorluk Sistemi’yle birlikte 51 ülkede 97 bin 456 yetimin aylık bakımını üstleniyor.

Yetimleri bayramda sevindirmek için

İHH İnsani Yardım Vakfı’nın Bayramlık projesi aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ve Türkiye’deki yetimlere yardımda bulunmak isteyen bağışçılar, BAYRAMLIK yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Ayrıca İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla da yine BAYRAMLIK koduyla projeye destek olunabiliyor. Bir bayramlık bedeli 150 TL.

LC Waikiki kime ait?

1 Milyon 700 bin parçadan oluşan tam 52 tırlık bayramlık malzeme yardımı yapan LC Waikiki’nin kime ait olduğu ve kurucusu ve Türk firması olup olmadığı merak ediliyor.

LC Waikiki markası, Fransız tasarımcı George Amoual ve ortağı tarafından Fransa’da kurulmuştur. 1988 yılına kadar Fransızlar işi yürütürken, 1988 yılında artan iş hacmine karşılık verebilmek amacı doğrultusunda Türk firması olan Taha Tekstil ile üretim için anlaşma imzalanmıştır. Bu şekilde uzun yıllar birlikte çalışan firmalardan Taha Tekstil, kendi markasını oluşturmak amacıyla AR-GE yaparken LC Waikiki markasını satın almaya karar verir.

Fransızlarla anlaşan Taha Tekstil, LC Waikiki markasını satın alır ve 1995 yılında LCW Türk markası haline gelir. Hali hazırda Türk firması olan LC Waikiki, daha sonra firma adını “LC Waikiki Mağazacılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.” olarak tesciller. 2009 yılında ilk yurt dışı mağazasını Romanya da açan LCW, şu anda 100 civarında mağaza yurt dışında olmak üzere toplam 600 civarında giyim mağazası ile hizmet vermeye devam etmektedir.

LC Waikiki hisse ortakları: Mustafa Küçük, Vahap Küçük, Halis Küçük, Şefik Yılmaz Dizdar, Leyla Dizdar, Ayşe Pürlen Dizdar, Pamir Güçlü Dizdar, Georges Amouyal, İsmail Hakkı Kısacık, Yalçın Çağlar, Murat Mısırlı, Muzaffer Mustafa İşçan, Muhammed Mazlum Yıldırım.