Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 6.haftasında Lazio ile Hellas Verona karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?
İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lazio bugün Hellas Verona'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?
Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Lazio bu akşam Hellas Verona'yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.
Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Antonio, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni
Hellas Verona: Montipo; Dawidowicz, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry