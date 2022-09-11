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Spor Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 6.haftasında Lazio ile Hellas Verona karşılaşacak. Peki, maç hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-09-11 13:09:00 -
Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Lazio bugün Hellas Verona'yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman?

Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Lazio bu akşam Hellas Verona'yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Maç S Sport’tan naklen yayımlanacak.

Lazio: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Antonio, Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni

Hellas Verona: Montipo; Dawidowicz, Hien, Coppola; Terracciano, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic; Lasagna, Henry

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