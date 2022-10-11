Lazio, gol oldu yağdı
İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Lazio, 9. haftada konuk olduğu Fiorentina'yı 4-0'lık skorla yendi.
İtalya Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina ile Lazio karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmandan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.
Başkent temsilcisine üç puanı getiren golleri 11'de Matias Vecino, 25'te Mattia Zaccagni, 85'te Luis Alberto ve 90+1'de Ciro Immobile kaydetti.
Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Lazio bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp 3. sıraya tırmandı.
Fiorentina ise 9 puanla 13. sırada kaldı.