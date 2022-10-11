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Spor Lazio, gol oldu yağdı
Spor

Lazio, gol oldu yağdı

İtalya Serie A'da zirve mücadelesi veren Lazio, 9. haftada konuk olduğu Fiorentina'yı 4-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 03:36:00 -
Lazio, gol oldu yağdı

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Fiorentina ile Lazio karşı karşıya geldi. Konuk ekip Lazio, zorlu deplasmandan 4-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılmayı başardı.

Başkent temsilcisine üç puanı getiren golleri 11'de Matias Vecino, 25'te Mattia Zaccagni, 85'te Luis Alberto ve 90+1'de Ciro Immobile kaydetti.

Ligde üst üste 4. galibiyetini alan Lazio bu sonuçla puanını 20'ye çıkarıp 3. sıraya tırmandı.

Fiorentina ise 9 puanla 13. sırada kaldı.

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