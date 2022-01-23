Lazio-Atalanta maçı kaç kaç bitti? Lazio-Atalanta maç sonucu!

Lazio-Atalanta maç sonucu… İtalya Serie A'da Lazio, evinde Atalanta'yı misafir etti. Kıyasıya geçen mücadele, golsüz eşitlikle biti. İşte son dakika spor haberleri. İtalya Serie A'da Lazio ile Atalanta karşı karşıya geldi. Milli oyuncumuz Merih Demiral'ın forma giydiği karşılaşmada gol sesi çıkmadı. İki takımda birer puanla sahadan ayrıldı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 42 puanla 4. sırada yer alan Atalanta, karşılaşmayı kazanarak lider Inter ile olan puan farkının açılmasını önlemek isityordu. 0-0 berabere kalması sonrası puanını 43 yapan Atalanta, 43 puana yükselerek 4. sırada kalmaya devam etti. İnter ile olan puan farkı ise 10'a çıktı. Serie A puan durumuna göre 53 puanla İnter lider durumda. İnter'i 48 puanla Milan takip ediyor. 3. sırada yer alan Napoli puanı ise 46.

Serie A puan durumu