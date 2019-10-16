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Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?

İtalya mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan lazanya son dönemde sık sık aratılır oldu. Peki, lazanya nasıl yapılır?

16 Ekim 2019 Çarşamba 11:38
Lazanya nedir? Lazanya nasıl yapılır?

İtalya mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan lazanya son dönemde sık sık aratılır oldu. Peki, lazanya nasıl yapılır?

Lazanya nasıl yapılır?

Malzemeler:

  • 1 paket lazanya hamuru
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 adet havuç
  • 1 adet soğan
  • 400 gram orta yağlı kıyma
  • 2 diş sarımsak
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 4 adet domates
  • 1,5 su bardağı bezelye
  • Karabiber
  • 2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Beşamel sos için;

  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 4 su bardağı soğuk süt
  • Karabiber
  • Muskat rendesi

Soğanları yemeklik, havuçları küp küp doğrayın.

Bir tavada yağı kızdırıp havuç ve soğanları 3-4 dakika soteleyin.

Ardından tavaya kıymayı ekleyip kavurun.

Kıyma suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.

Sarımsak, tuz ve karabiberi tavaya ilave edin.

Sonrasında tavaya 4 adet rende domatesi ilave edin.

Sonrasında tavaya bezelye ekleyin

Kıymalı harç hazırlandıktan sonra beşamel sos hazırlayabilirsiniz.

Tereyağını eritip içerisine unu ekleyip kavurun.

Unun kokusu çıkınca kalan malzemeleri ekleyip karıştırın.

Ancak beşamel sosunuzu çok kıvamlı pişirmemelisiniz.

Cam bir fırın kabının içerisine sırayla beşamel sos, kıymalı harç, kaşar peyniri ve lazanya hamurunu dizin.

En üste lazanya hamurunun üzerine beşamel sos ve kaşar peynirin rendesi serpin.

Önceden 180 derece ısıtılmış fırında lazanyayı yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 11:38
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