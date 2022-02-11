Laz böreği tarifi nasıl yapılır? Çıtır çıtır laz böreği Kolay tarifi

Laz böreği tarifi

Malzemeler

8 yufka

1 litre süt

2 yumurta

2 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı mısır nişastası

4 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay kaşığı karabiber

Laz böreği tarif şerbeti için malzemeler:

4 bardak toz şeker

4 su bardak su

Çeyrek limon suyu

Laz böreği üstü için malzemeler:

250 gram tuzsuz tereyağı

İsteğe bağlı: Antep fıstığı

Laz böreği nasıl yapılır?

Süt, yumurta, un nişasta ve toz şekeri bir tencereye alın. Ocağı yakmadan evvel iyice karıştırın İyice karıştığına emin olduktan sonra ocağı yakın ve muhallebi pürüzsüz kıvam alana dek karıştırın Soğumasını bekleyin. Laz böreği şerbeti için şekeri ve suyu bir tencereye ekleyin Şeker eriyene dek kısık ateşte karıştırın. Şeker eridikten sonra ocağın altını açın ve kıvam alıp kaynayana kadar karıştırın. Şerbet kıvam aldıktan sonra içine limon ekleyin. Ilınması için kenara alın. Yufkayı bir tepsiye açın. Her kattan sonra her yere yayılacak şekilde muhallebi ekleyin. Yufkaların kenarlarını sıkı kapattığınıza emin olun. Laz böreği üzeri için tereyağını eritin ve böreğin üzerine dökün. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kıpkırmızı olana kadar pişirin. Böreği fırından aldıktan sonra 5 dakika kadar dinlendirin ve üzerine ılık şerbeti dökün. Dilerseniz bu aşamada üzerine Antep fıstığı ekleyebilirsiniz

Afiyet olsun!