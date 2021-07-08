Lavrov'dan dikkat çeken ABD yorumu: Yenilgiyi kabullendiler!
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile Rus güçlerinin Afganistan’a gönderilmesi olasılığıyla ilgili konuştu.
ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararına Rusya'dan açıklama geldi.
"Yenilgiyi kabullendiler"
Rus Bakan, ABD’nin güçlerini Afganistan’dan çekmesinin yenilgiye uğradığını kabul ettiğinin göstergesi olduğunu söyledi.
Afganistan’da hükümet güçleri ile kırsal alanlardaki önemli bölgeleri ele geçiren ve büyük şehirlere saldırı başlatan Taliban arasındaki çatışmalar sürüyor. ABD’nin çekilmesi ile ülkedeki istikrarsızlık büyüyor.
Rusya'nın Afganistan'a asker gönderme durumu
Uzak Doğu Federal Üniversitesi’nde konuşan Lavrov, “Güçlerimizi Afganistan’a gönderecek miyiz? Bence cevap açık” ifadelerini kullandı.
Lavrov, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün (KGAÖ) Afganistan’dan militanların saldırması halinde derhal Tacikistan’a yardım olasılığını değerlendireceğini belirtti.
Dışişleri Bakanı, Afganistan’daki siyasi süreçteki aksamanın bir sonucu olarak, ülkedeki mevzilerde boşluklar oluştuğunu, buralara IŞİD militanlarının geçtiğini ifade etti.