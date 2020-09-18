Lavrov’dan ABD ve İran arasında arabuluculuk teklifi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletlerinin esasen Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorunlarıyla ilgili tüm diyaloğu İran karşıtı bir rotaya oturtmaya çalıştığını ancak bunun doğru olmadığını savundu.

ABD ve İran arasındaki gerilimin de son bulması için girişimlere öncülük edebileceklerini belirten Lavrov, “Tahran ve Washington arasındaki diyaloğa yardım etmeye hazırız.” ifadelerini kullandı.

Libya hakkında da görüş belirten Lavrov, Rus büyükelçiliğinin halen Tunus üzerinden faaliyetlerine devam ettiğini, bazı temel güvenlik sorunları nedeniyle Libya’da az sayıda diplomatın Libya’da bulunduğunu ancak büyükelçilerinin Tunus’dan tüm Libya partileriyle temaslarını sürdürdüğünü söyledi.

Kaddafi vahşice öldürüldü

NATO’nun, 2011 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayarak Libya’ya müdahale ettiğini savunan Lavrov, “Kaddafi, zamanın ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın alkışlarıyla vahşice öldürüldü; bu canlı yayınlandı, bir miktar gururla. Bu iğrençti.” açıklamasında bulundu.

Libya’da tarafların ateşkes görüşmesi

Libya’daki barış ve iki meclisin birleşme görüşmelerine değinen Lavrov, “Libyalı rakipler arasındaki Fas görüşmesi kilit bir rol oynadı; şimdi meslektaşlarımızla birlikte bu ortak çabalara katkıda bulunuyoruz. Geçen gün Ankara'da Türk meslektaşlarımızla istişareler yapıldı. Hâlâ Mısır ve Fas ile iletişim halinde çalışıyoruz.” diyerek diyalogdan yana olduklarını söyledi.

Libya’da şuan “umut verici” bir sonuca doğru gidildiğini aktaran Lavrov, Libya’daki barışın en büyük tehditlerinden biri olan Rus lejyoner grubu Wagner hakkında ise hiç görüş bildirmedi.

Ana gündem Suriye

Suriye’deki gidişat hakkında yorum yapan Lavrov, “Suriye meselesinden bahsetmişken, Astana formatında Türk ve İranlı ortaklarımızla aktif bir şekilde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki toprak bütünlüğünün yalnızca Suriye'yi değil, Irak, İran ve Türkiye'yi de ilgilendirdiğini söyleyen Lavrov, Suriye’de insani yardımlara öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Suriye’de insanı yardımın gerekli olduğu açıklaması yaptığı şu günlerde ise Rus savaş uçaklarının İdlib kırsalında bombalama yapmaya devam ettiği yerel kaynaklarca aktarılan bilgiler arasında.