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Aktüel Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü
Aktüel

Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-17 23:32:00 -
Lavrov ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

BAKÜ (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yaptıkları telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ'daki durumu ele aldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlarının gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Bayramov, insani ateşkesten sonra Ermenistan ordusunun ikinci kez düzenlediği füze saldırısıyla ilgili Rus mevkidaşına bilgi verdi.

Saldırıda çok sayıda Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiğini bildiren Bayramov, bu savaş suçunun sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğunu belirtti.

Lavrov da sivil can kayıplarının hiçbir koşulda kabul edilemez olduğunu söyledi.

10 Ekim'de Ermenistan ve Azerbaycan arasında Moskova'da mutabakata varılan geçici insani ateşkese uymanın önemine değinen Lavrov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğunda, temel ilkeler baz alınarak kapsamlı görüşmelere başlama ihtiyacına vurgu yaptı.

Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı "ateşkes" kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 10 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.

15 Ekim'de de Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere yönelik düzenlenen saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralı kurtulmuştu.

Ermenistan, 17 Ekim'de Gence'ye füzelerle bir saldırı daha düzenlemiş, 13 sivil yaşamını yitirmiş, 50'nin üzerinde sivil yaralı olarak enkaz altından çıkartılmıştı.

Taraflar, geçici insani ateşkesin 18 Ekim 00.00'da yeniden yürürlüğe girmesi konusunda mutabakat elde etmişti.

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