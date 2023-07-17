Lavrov üstüne basa basa söyledi! "Bu bir tehdittir, felaket olur"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları vermesinin 'nükleer tehdit' olarak görüleceği uyarısı yaptı.

Lavrov, "Ukrayna silahlı kuvvetlerinin bu tür sistemlere sahip olmasını Batı'nın nükleer alanda bir tehdidi olarak değerlendireceğiz" dedi.

Lenta.ru internet gazetesine konuşan Lavrov, "Rusya bu uçakların nükleer başlık taşıma kapasitesini görmezden gelemez" şeklinde konuştu.

Moskova'nın bu konuda ABD, İngiltere ve Fransa'yı uyardığını belirten Rus Bakan, "ABD ve NATO müttefikleri, Rusya ile doğrudan silahlı çatışma riski yaratıyor ve bunun feci sonuçları olabilir" ifadelerini kullandı.

Amerikan yapımı uçakların Ukrayna'ya teslimat takvimi ve sayısı açıklanmadı.

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ABD, krizi tırmandırmamak için uzun süre Kiev'in ısrarla talep ettiği F-16'ların teslim etmeyi reddetti. Ancak Washington yönetimi geçtiğimiz mayıs ayında savaş uçaklarının bu ülkeye gönderilmesine yeşil ışık yaktı.

Bu arada Ukrayna, pilotlarını F-16 uçaklarında eğitmek üzere 11 ülkeden oluşan bir "ekip" kurduğunu duyurdu.

Moskova, ülkesine kitle imha silahlarıyla ya da "devletin varlığını tehdit eden" konvansiyonel silahlarla saldırılması durumunda nükleer silahların "kesinlikle savunma amaçlı" kullanılacağını söylüyor.