  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Yemen meselesini görüştü
Aktüel

Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Yemen meselesini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:06:33 -
Lavrov, Suudi Arabistanlı mevkidaşıyla Yemen meselesini görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile Yemen meselesini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavrov, Bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yemen'deki sosyo ekonomik, askeri ve siyasi durumun ele alındığı görüşmede, ülkede çatışan taraflar arasında ateşkesin sağlanması, insani yardım konusunda acil tedbirlerin uygulanması ve çatışma sonrası kapsamlı çözüm sürecinin başlatılması ile ilgili Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimlerinin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Lavrov, görüşmede Yemen'de beklenen barış ve istikrarın ancak tüm siyasi güçler, dini gruplar ve bölge ülkelerinin çıkarları ile endişelerinin dikkate alınması ve dış aktörlerin çabalarının birleştirilmesiyle sağlanabileceğini belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek
Dünya

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Serrac istifa edecek

Amerikalı Bloomberg’in son dakika geçtiği habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı'nın istifa edeceği iddia edildi.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma
Gündem

Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye ile Libya arasında yeni anlaşma

Türkiye ve Libya arasında yeni bir mutabakat anlaşması sağlandı. Anlaşma onayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlandı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı