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Aktüel

Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla Libya krizini görüştü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 17:36:36 -
Lavrov, Mısırlı mevkidaşıyla Libya krizini görüştü

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Libya krizini görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un Şukri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede Libya krizinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki Bakan, Libya'daki duruma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararında yer alan Berlin Konferansı kararlarının uygulanması doğrultusunda tarafların katılımıyla müzakerelerden başka alternatif çözümün bulunmadığını teyit etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu çerçevede 6 Haziran tarihli Kahire Bildirgesi'nin önemine vurgu yapıldığı aktarıldı.

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