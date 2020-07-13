  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Lavrov ile Pompeo'dan kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Libya, Suriye ve Afganistan'daki konuları ele aldı.

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:16:00 -
Lavrov ile Pompeo'dan kritik görüşme

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun görüşmesine ilişkin, "Rus-Amerikan çalışma grupları arasında askeri ve siyasi konularda yapılacak toplantılar bağlamında stratejik istikrarın sağlanmasıyla ilgili görüş alış verişinde bulunuldu." ifadesi yer aldı.

İkili ilişkilerle ilgili sorunların da görüşüldüğü belirtilen açıklamada, iki bakanın, Libya, Suriye ve Afganistan'daki son durumu da ele aldığı aktarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı