Lavrov gelecek ay Irak yolcusu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gelecek ay Irak’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gelecek ay Irak’ı ziyaret edeceği bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un gelecek ay Irak’ı ziyaret etmeyi planladığını belirterek, ziyaretin iki ülke arasındaki karşılıklı güven temeline dayalı ilişkilerin her alanda gelişmesine katkı sağlayacağını söyledi. Iraklı ve Rus yetkilerin Moskova - Bağdat trafiğinin yoğun olacağına dikkat çeken Bogdanov, Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanının Rusya’ya davet edileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Irak - Rusya ilişkilerinin 75. yıl dönümünü kutlayan Lavrov ile Irak Dışişleri Bakanı Muhammed el-Hekim yaptıkları telefon görüşmesinde, bölgesel ve ulusal konularda Bağdat ile Moskova arasındaki diyalogun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

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