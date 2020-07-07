Lavrov 'Bunu yasaklayamayız' demişti! Türkiye'ye gelmek için bakın neler yapıyorlar

Rusya-Türkiye hattında uçuş yasağının sürdüğü günlerde, Belarus üzerinden Türk sahillerine tatile giden Rus turistler gündemdeki yerini koruyor. Zen.Yandex sitesi, “Sınırlar kapalı, ama Türkiye’de çok fazla Rus var. Bu nasıl mümkün?” başlıklı haberle konuya bir kez daha dikkati çekti.

Site, koronavirüs salgını nedeniyle uçuş yasağının sürdüğü bu günlerde, Rusya vatandaşlarının Türkiye’de tatil yapmalarını mümkün kılan iki popüler yol olduğuna işaret etti.

Türkiye’de konut satın alarak oturum izni sahibi olan birçok Rusya vatandaşı bulunduğu belirtilen haberde, bu kişilerin Türkiye’ye sorunsuz-sorgusuz giriş yapabildikleri hatırlatıldı. Ancak bu kişilerin, Rusya ile Türkiye arasında henüz doğrudan uçuşlar başlamadığı için, Belarus üzerinden Türkiye’ye gitmek zorunda olduklarına işaret edildi.



İş, eğitim, tedavi gibi amaçlar için Rusya’dan çıkış izin belgesi alan bazı kişilerin ise önce Belarus’taki hastane ya da dinlenme-tedavi tesislerinden (sanatoryum) rezervasyon yaptırdıkları, ardından oradan Türkiye’ye uçarak tatile gittikleri belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye uçuşlarına izin veren Belarus üzerinden Rus turistlerin Türkiye’ye gitme ihtimalini soran bir gazeteciye, “bunu yasaklayamayacakları” yanıtını vermişti.