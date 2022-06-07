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Dünya Lavrov, Ankara'da! İşte üzerinde çalışılan sorun
Dünya

Lavrov, Ankara'da! İşte üzerinde çalışılan sorun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi. Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 19:13:00 -
Lavrov, Ankara'da! İşte üzerinde çalışılan sorun

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,  Ankara'ya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Sergey Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.

"Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor"

Bakan Çavuşoğlu dün 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Türkiye ziyareti öncesinde Rus basınına yaptığı açıklamada, "Rusya ve Türkiye gıda sorununu birlikte çözmek için çalışıyor" diye konuştu

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