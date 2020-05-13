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Lavrov: "ABD, dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemiyor"

Yeniakit Publisher
2020-05-13 14:52:42 -
Lavrov: "ABD, dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemiyor"

MOSKOVA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemediğini söyledi.

Lavrov, Şanhay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele aldıklarını belirten Lavrov, ŞİÖ ülkelerinin, Kovid-19'a karşı mücadelede Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aracılığıyla ortak girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

ABD'nin ŞİÖ ülkeleri dahil dünyanın birçok yerinde biyolojik laboratuvarlar oluşturduğuna dikkati çeken Lavrov, biyolojik silahın yasaklanmasıyla ilgili protokolün hazırlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Lavrov, "ABD, buna tek başına karşı çıkıyor. ABD, dünyadaki askeri biyolojik faaliyetlerin şeffaflığını sağlamak istemiyor. Bu da gerçekte nelerin yaşandığına ve hangi hedeflerin izlendiğine dair sorular oluşturuyor." dedi.

Rus Dışişleri Bakanı, Afganistan'daki durumun da kötüleştiğine dikkati çekti.

ABD ve Taliban arasında daha önce sağlanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını hatırlatan Lavrov, "Bu anlaşmanın duraksamasına sevinmiyoruz. Bunun nedenini de biliyoruz. Bu konuda yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

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