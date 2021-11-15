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Dünya Lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı
Dünya

Lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı yaktı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 23:32:00 -
Lavlar 58 günde 2600'den fazla binayı yaktı

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 58 gündür aktif Cumbre Vieja Yanardağı, şimdiye kadar 2 bin 623 binayı tahrip etti.

AB Uydu Görüntüleme Sisteminin (Copernicus) güncellediği verilerde, volkandan çıkan lavların bölgede 1042 hektarlık alanı kapladığı belirtildi.

Lavlar şimdiye kadar büyük çoğunluğu konut 2 bin 623 binayı yıkarken, 111 binanın da kısmi zarar gördüğü kaydedildi.

Bölgedeki 76,9 kilometrelik yolu tamamen kaplayan ve üç noktadan denize dökülen lavlar, ada kıyısında 41 hektarlık bir platform oluşturdu.

Günde 12-15 bin arasında kükürtdioksit yayan volkan bölgede hava kirliliğine sebep olurken, yerel yönetim yetkilileri hava kirliliğindeki artıştan dolayı okulların yarın kapalı tutulacağını açıkladı.

Bu arada 13 Kasım'da 70 yaşındaki bir kişinin, çatısındaki volkanik külleri temizlediği sırada düşerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Uzmanlar, 19 Eylül'den bu yana aktif olan ve son iki haftadır lav akışı ile şiddetli patlamaların azaldığı volkanın kısa vadede sönmesini beklemiyor.

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