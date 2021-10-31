Lavaştan lahmacun tarifi, nasıl yapılır?

Gayet lezzetli ve pratik olan lavaştan lahmacun tarifini çıtır çıtır, bol malzemeli ve sağlıklı bir lahmacun yemek isteyenler gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz.

Malzemeler

3 adet tam buğday lavaş

300 gram kadar kıyma

1 adet soğan

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı biber salçası

6 yemek kaşığı domates sosu

Bir tutam maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Yapılışı

Soğan, kapya biber, yeşil biber ve maydanozu robottan geçiriyoruz. Bir kaba aldığımız bu karışımın içine kıyma, salça, domates sosu ve baharatlarımızı da ekliyoruz. Tam buğday lavaşımızın üzerine, hazırladığımız bu harcı güzelce bırakıyoruz.Önceden alt-üst ayarda 200 derecede ısıtmış olduğumuz fırınımıza, lahmacunumuzu atıyoruz. Kıymamız pişene kadar fırında pişiriyoruz.Siz de dilerseniz içine limon sıkıp; birkaç tutam maydanoz ve ince ince kestiğiniz marulu içine koyarak, dürüm haline getirebilirsiniz.