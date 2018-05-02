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Lavanta yağının saça faydaları

Saçlarına bakım yaparken kimyasal ürün kullanmak istemeyen kadınların ilk tercihlerinden biri olan lavanta yağının saça olan faydalarını saymakla bitmiyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:38
Lavanta yağının saça faydaları

- Saçların beslenmesini sağlar.

- Saç derisine masaj yaparak uygulandığında kan dolaşımını arttırarak, yeni saç çıkmasını sağlar.

- Erkeklerde saç beyazlamasını erteler.

- Kuru saç derisini nemlendirir.

- Saç kepeklenmesini giderir.

- Bit oluşumunu engeller.

- Saçın koparak dökülmesini önleyerek yeni saç çıkmasını sağlar.

- Saç kırılmasını önler.

- Saçın uzamasına yardımcı olur.

- Mantar veya bakteri oluşmasını önler.

- Saçların mat görünümü ortadan kaldırır.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:38
  1. yağ
  2. saç bakımı
  3. yaşam
  4. sağlık
  5. saça bakım yağı

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