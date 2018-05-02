Lavanta yağının saça faydaları
Saçlarına bakım yaparken kimyasal ürün kullanmak istemeyen kadınların ilk tercihlerinden biri olan lavanta yağının saça olan faydalarını saymakla bitmiyor.02 Mayıs 2018 Çarşamba 21:38
- Saçların beslenmesini sağlar.
- Saç derisine masaj yaparak uygulandığında kan dolaşımını arttırarak, yeni saç çıkmasını sağlar.
- Erkeklerde saç beyazlamasını erteler.
- Kuru saç derisini nemlendirir.
- Saç kepeklenmesini giderir.
- Bit oluşumunu engeller.
- Saçın koparak dökülmesini önleyerek yeni saç çıkmasını sağlar.
- Saç kırılmasını önler.
- Saçın uzamasına yardımcı olur.
- Mantar veya bakteri oluşmasını önler.
- Saçların mat görünümü ortadan kaldırır.
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