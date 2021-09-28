Lavanta yağının faydalarını biliyor musunuz?

Lavantanın faydalarını saymakla bitmez.. Sağlıklı bir hayat için takviyelerle hayatımızı daha da kolaylaştırıp zinde ve rahat bir hayat sürmek elimizde...

Lavanta, ferahlatıcı kokusu ile çiçekler arasında en fazla ayırt özelliğe sahiptir. Genellikle Akdeniz iklimlerinde can bulan lavantanın birçok türü bulunmaktadır. Türkiye’de yetişen lavanta Temmuz ve Ağustos aylarında yetişmekte ve en çok yağ halinde kullanılmaktadır. Lavanta yağı faydaları ve lavanta yağı kullanımı hakkında bilgiler…

Aromaterapi alanında sıkça tercih edilen lavanta yağı faydaları nelerdir diye düşündüğünüzde, işte aradığınız o şifalı cevaplar:

Lavanta yağı stresle başa çıkmanın en doğal yoludur. Gün içinde lavanta yağı kullanan kişilerin daha huzurlu ve rahat olduğu yapılan araştırmalar sonucunda belirlenmiştir. Uyku problemleri yaşayan kişiler için lavanta yağı tavsiye edilir çünkü lavanta yağı uyku düzenini dengeleyen ve rahat uyku imkanı sağlayan doğal bir yağdır.

Ağrı kesici özelliğe sahiptir ve baş ağrıları yaşadığınız günlerde yaklaşık 15 dakika kadar lavanta yağı kokusunda kalırsanız, baş ve migren ağrılarınız kısa sürede geçecektir. Lavanta yağının bir diğer faydası da soğuk algınlığı gibi durumlarda etkili olmasıdır. Solunum yolu rahatsızlıklarınız için tercih edebilirsiniz.

Dudak çatlamasında, cilt kuruluğunda ve güneş lekelerinde lavanta yağı size çok yardımcı olacaktır. Lavanta yağı cilt lekeleri için oldukça etkilidir.

Lavanta yağı, keskin kokusu ile bitkisel bir parfüm olacaktır. Evinizde lavanta yağı ile odalarınız güzel kokar.

Mide bulantısı veya kusma hissinde lavanta yağını kıyafetlerinize süreceğiniz birkaç damla ile kusma hissini ortadan kaldırabilirsiniz.

Ağrı kesici özelliğinden faydalanarak, yorgun olduğunuz günlerde masaj yaparak kas ve kemik ağrılarınızı yok edebilir.

Düzenli olarak kullanılan lavanta yağı, bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Antioksidan ve antibakteriyel özelliği ile idrar yolunda oluşan enfeksiyonları, lavanta yağı ile ortadan kaldırabilirsiniz.

Günümüzde artık her yaşta görülen tansiyon yüksekliği problemini lavanta yağı ile çözebilirsiniz. Özellikle de ileri yaştaki insanlarda daha etkili olan lavanta yağı ile tansiyon dengeleme tedavisi, oldukça sağlıklı sonuçlar almakta. Lavanta yağını biraz koklamak veya kıyafetlere sürmek tansiyonu dengelemek açısından yeterli olacaktır.

Saçlarınızın daha sağlıklı ve canlı olması için saçlarınıza düzenli olarak lavanta yağı maskesi uygulayarak saç bakımında size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz. Besleyici bitkisel yağlar ile hazırlanan saç maskesinde lavanta yağını da ekleyerek saçkıran da olmak üzere tüm saç problemlerini ortadan kaldırabilirsiniz. Saç diplerini besleyerek, kepeklenme gibi problemleri ortadan kaldırır. Lavanta yağı kokusu nedeniyle bit ve diğer küçük böcekleri vücudunuzdan uzak tutacaktır.

Lavanta yağını düzenli olarak kullanırsanız;

Lekeleri yok eder.

Saçlarınıza sağlık ve canlılık kazandırır.

Cildinizin hızlı onarımını sağlar.

Çatlak ve kuru ciltleri canlandırır.

Uyku düzenini dengeler.

Stresi yok edebilir.